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Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы, - Резников

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резніков
Обстрел российскими оккупантами инфраструктуры Одесского морского порта свидетельствует об их намерениях устроить голод в разных странах мира, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.

"Только вчера была достигнута договоренность о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. И сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия устроила рукотворный голодомор с применением оружия. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие народы", - написал Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, утром российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом в порт Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе.

22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.

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Топ комментарии

  • Вася Невася
    Дурак ты Резников,как и остальная ваша компания,раха ракетами убивает Украинский народ!!!!!А от того,что немного меньше кушать будут-не умрут в отличии от украинского народа
  • Sashko Pavliuk
    Рэзніков , не *****. Звернись, *****, до інших народів, щоб задавили рашку санкціями. Але ні, народи навпаки - розблокували дорогу до Калінінграду.
  • arye z.
    Коли 5-річна дівчинка сперечається з дідом - "Я твої окуляри по-перше, не брала, а по-друге, вже поклала на місце", це викликає розчулення.
    Але коли цілком дорослі та адекватні 70-річні дідусі вчора підписують договір про вивезення зерна, сьогодні вранці обстрілюють Одеський порт "Калібрамі", а ввечері з безневинним виглядом заявляють - "А це взагалі не ми стріляли, а хто стріляв, ми не знаємо", це викликає масу питання про їхнє психічне здоров'я.
    А міжнародні організації, як завжди, висловлюють глибоке засудження. Глибоке, як саме Чорне море
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