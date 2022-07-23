Ракетные удары по Кировоградщине: количество раненых возросло до 19, - ОВА
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Количество раненых вследствие сегодняшнего удара российских войск по Кировоградской области возросло до 19 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в фейсбуке.
"По состоянию на данный момент имеем уже 19 раненых вследствие сегодняшних утренних обстрелов", - отметил он.
По данным Райковича, жизни пострадавших ничего не угрожает, всем оказана квалифицированная медицинская помощь.
Напомним, утром 23 июля войска РФ нанесли по Кировоградской области удар 13 ракетами. Попадание произошло, в частности, в аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци". Вследствие вражеской атаки погибли военнослужащий и два работника ведомственной охраны.