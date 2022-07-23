Вследствие удара рашистов по жилому дому в Николаеве ранен ребенок, под завалами остаются люди, - председатель облсовета Замазеева
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По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Николаеве, вследствие обстрела был ранен ребенок, под завалами остаются люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке председатель областного совета Анна Замазеева.
"16-летний ребенок... Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом... Под завалами люди! Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Ударили по району, где всегда людно", - написала Замазеева.
На место происшествия выехали медики и спасательные службы.