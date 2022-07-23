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Вследствие удара рашистов по жилому дому в Николаеве ранен ребенок, под завалами остаются люди, - председатель облсовета Замазеева

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війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Николаеве, вследствие обстрела был ранен ребенок, под завалами остаются люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке председатель областного совета Анна Замазеева.

"16-летний ребенок... Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом... Под завалами люди! Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Ударили по району, где всегда людно", - написала Замазеева.

На место происшествия выехали медики и спасательные службы.

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Топ комментарии

  • Nov
    когда уже миру надоест с чудищем цацкатся?
  • Nov
    нужно разрабатывать способы и методы уничтожения бешеных, хотя, может, миру подходит, чтобы оно убивалось об Украину ценой наших жизней (((
  • stanis nasvaiko
    Не потрібно вигадувати велосипед - Україні необхідно отримати (якщо своїх немає) ракети, і обстрілювати безжально кацапські міста. Чому їх досі не одержали? Тому що для цього немає необхідної рішучості. Все одно все закінчиться саме в такий спосіб.
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