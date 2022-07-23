Гауляйтеры издали приказ о создании "избирательных комиссий" в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Для подготовки к псевдореферендуму запорожские "гауляйтеры" издали приказ о создании "избирательных комиссий".

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Находящиеся под следствием спецслужб Украины гауляйтеры хотят такого же участия для мирных жителей.

В целях подготовки к псевдореферендуму они издали приказ о создании избирательных комиссий. И "приглашают" мелитопольцев, которым "не безразлично будущее Запорожской области, помочь в организации голосования".

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Обращаюсь ко всем мелитопольцам, которым не безразлично будущее в первую очередь ваше и ваших детей. Органы рашистов фейковые. Их действия юридически ничтожны. Однако уголовная ответственность за "помощь" оккупантам вполне реальна!

От 10 до 12 лет тюрьмы! С возможной конфискацией имущества. С преследованием вас и ваших близких. Стоит ли продаваться за 30 сребренников рашистам ради такого будущего?" – написал он.