Госдеп подтвердил гибель двух граждан США в боях за Украину
Об этом рассказал в субботу в комментарии телеканалу CNN представитель внешнеполитического ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Представитель Госдепартамента не предоставил никаких подробностей об этих лицах или обстоятельствах их смерти, но сказал, что ведомство поддерживает связь с семьями и оказывает всю возможную консульскую помощь", - отмечается в сообщении.
Спикер Госдепа также отметил, что "из уважения к семьям" в это тяжелое время больше подробностей не разглашается.
Официальный представитель ведомства также прокомментировал ситуацию с двумя другими оказавшимися в плену гражданами США. Чиновник сказал, что американская сторона находится в контакте с украинскими и российскими властями по этому вопросу. В этой связи он призвал российскую сторону "выполнять свои международные обязательства по обращению со всеми лицами, захваченными во время боевых действий в рядах ВСУ, как с военнопленными".