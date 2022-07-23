Цель - предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS, - глава комитета Конгресса США по вооруженным силам Смит

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран. – Ред.). Мы будем стараться предоставить так много, как сможем, но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить. Впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

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