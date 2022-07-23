ООН рассматривает более 150 обращений по поводу совершенных россиянами изнасилований во время войны в Украине, - спецпредставитель Паттен

ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими войсками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга".

Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилования под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками", - сказала Паттен.

Она отметила, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".

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По словам спецпредставительницы Генсека ООН, это одна из наиболее разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и против мужчин и мальчиков.

"Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений", – констатировала Паттен.

Она отметила, что очень часто потребности женщин и девушек в ситуации военного конфликта откладываются "на потом", потому что это не ко времени.

"Мы не можем допустить, чтобы из-за замалчивания и бездействия эти проблемы продолжали накапливаться. Физические и психологические аспекты у выживших, у их семей и громад - это составляющие баланса. Восстановление этого баланса требует постоянной и политической воли, и выделения ресурсов на помощь семьям и жертвам этих преступлений", - резюмировала Паттен.