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Возле Полтавы перевернулась фура. Трасса Киев-Харьков перекрыта

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дтп,полтава
На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева в Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram патрульной полиции.

Сообщается, что авария произошла на 330-м километре трассы М-03 Киев–Харьков–Довжанский.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Игорь Гончаренко d17bf34e
    Долболёд
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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