Возле Полтавы перевернулась фура. Трасса Киев-Харьков перекрыта

На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева в Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram патрульной полиции.

Сообщается, что авария произошла на 330-м километре трассы М-03 Киев–Харьков–Довжанский.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

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