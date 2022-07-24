Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России, - Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что с каждым ударом России по украинским городам Великобритания будет оказывать больше помощи Украине.

Об этом она сообщила на международном саммите первых леди и джентльменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, Великобритания знает, что украинцы борются за суверенитет как таковой и именно поэтому победа Украины важна для всех.

"С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше помощи", – сказала она.

Министр также напомнила, что Британия предоставила уже около 4 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины, поставляет разные виды вооружений и обучает украинских военных на территории Великобритании.

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Трасс добавила, что Великобритания будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после этой войны, потому что она станет символом демократии.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину, – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить", – добавила Трасс.

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