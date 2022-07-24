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Глава МИД Франции Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение по зерну: "Ракетные обстрелы порта Одессы вызывают серьезную обеспокоенность"

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франція
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов.

"Российские ракетные обстрелы порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию полностью уважать букву и дух этого соглашения", - заявила глава МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
  • Sophia-Maria Duglass
    Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

    «Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
  • дератизатор
    Та шо ви таке кажете?
    Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
    *********...
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