На фронте сейчас несут службу более пяти тысяч украинских женщин, - Минобороны

В Вооруженных силах Украины сейчас работают более 50 тысяч женщин, из которых более 5 тысяч сейчас находятся на передовой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, которые работают в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - сообщила Маляр.

Учитывая эти цифры, отметила она, Украина имеет сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

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