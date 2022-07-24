Новости

На фронте сейчас несут службу более пяти тысяч украинских женщин, - Минобороны

2 45632
маляр
В Вооруженных силах Украины сейчас работают более 50 тысяч женщин, из которых более 5 тысяч сейчас находятся на передовой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, которые работают в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - сообщила Маляр.

Учитывая эти цифры, отметила она, Украина имеет сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

Читайте также: Женщин будут брать на военный учет только с их согласия, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • izzabaru
    Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

  • Urs
    а цій більше до вподоби гвоздіки...

  • Urs
    может приснится кому
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости