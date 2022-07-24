США осуждают ракетный удар по Одессе, - Блинкен
"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее (в субботу) нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России по заключенному вчера (в пятницу – ред) соглашению, разрешающему украинский экспорт" , – написал Блинкен в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в субботу две российские ракеты попали в объекты инфраструктуры порта Одессы, в результате обстрела єсть раненые.
22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.