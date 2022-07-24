ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед, - Зеленский о Херсонщине
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Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются на Херсонщине и освобождают территорию от оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Глава государства также отметил, что оккупанты пытались закрепиться в регионе. По его словам, ранее коллаборанты также успели сделать различные громкие заявления, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", но это им не помогло.