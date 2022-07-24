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ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед, - Зеленский о Херсонщине

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Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются на Херсонщине и освобождают территорию от оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Глава государства также отметил, что оккупанты пытались закрепиться в регионе. По его словам, ранее коллаборанты также успели сделать различные громкие заявления, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", но это им не помогло.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Розміновувати Чонгар ******** було і легше, і швидше ніж тепер ЗСУ звільняти Херсонщину.
  • Alex Dev d4763325
    Головне не заважай їм, не вештайся під ногами, не лізь зі своїми порадами.
  • Maxim Ak-Murza
    Занимается озвучиванием Дерьмаковских текстов.
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