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ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа вблизи Лисичанска

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ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска – по меньшей мере 12 россиян ликвидированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

"Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона.

Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Переться за три-девять земель,чтобы сдохнуть. Судьба рюськаго ваньки. А где-то на просторах Сахалина появятся 12 новых "Лада Калина" с айзерами за рулём.
  • Andrew86
    Человечество ничего не потеряло от гибели этих ублюдков. русские - не люди
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ротація кацапських свиней по українськи-виконавцям респект...
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