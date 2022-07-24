ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа вблизи Лисичанска

ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска – по меньшей мере 12 россиян ликвидированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

"Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона.

Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен", - говорится в сообщении.

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