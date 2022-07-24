На южном направлении украинские защитники ликвидировали 54 россиянина, вражескую технику и пункт боеснабжения, - ОК "Південь"
2 3535
ВСУ на юге уничтожили 54 россиянина, три танка Т-62, три РСЗО "Град", пушку "Мста-Б", склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Отмечается, что наши силы нанесли шесть ударов по скоплениям российских военных, технике и опорному пункту.
"Между тем подтверждены потери врага: 54 рашиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения на Херсонщине", - говорится в сообщении.