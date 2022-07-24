Новости

Коллаборанты намерены запретить Google и YouTube на оккупированных территориях, - ISW

2 19915
youtube,гугл,google,ютуб
Коллаборанты заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах.

Смотрите также: YouTube удалил серию "Масяни" о нападении Китая на Россию. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
    Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости