Коллаборанты намерены запретить Google и YouTube на оккупированных территориях, - ISW

Коллаборанты заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.