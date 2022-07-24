Оккупанты пытались совершить атаку в Херсонской области, но вынуждены были отступить, - ОК "Південь"
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Войска РФ силами более 50 солдат при поддержке двух танков Т-62 и одного БТР-82А пытались провести наступление в направлении Сухой Пруд, Андреевка Херсонской области, но с потерями были вынуждены отступить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Также оккупанты силами мотострелкового и танкового взводов предприняли попытку атаки в направлении сел Брускинское и Белогорка Херсонской области, но попытка наступления также была отбита.
В течение дня враг еще несколько раз атаковал позиции ВСУ с применением авиации. Ударный вертолет Ка-52 нанес удары по позициям украинских военных в районе Белогорки. Ми-8 противника потерпел также неудачу в районе Новониколаевки.