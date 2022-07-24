Готовясь к сокращению поставок из РФ, ЕС договаривается о дополнительной покупке газа из Нигерии
Об этом заявил заместитель гендиректора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Болдуин посетил Нигерию и провел встречи с официальными лицами этого крупнейшего производителя нефти в Африке.
Представителю ЕС сказали, что Нигерия улучшает безопасность в дельте Нигера и планирует после августа возобновить работу Транснигерского трубопровода, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.
Как передает Reuters, ЕС импортирует 14% от общего объема поставок сжиженного природного газа из Нигерии, и есть потенциал увеличить этот показатель более чем вдвое.
Добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за кражи и вандализма по трубопроводам, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонне работает на 60% мощности.