Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 520 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1722 танка и 3942 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июля потери личного состава противника составляют около 39 520 человек.