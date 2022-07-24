Лавров своим заявлением о расширении географии войны проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях, - британская разведка
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь охватывает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области, из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", – говорится в сообщении.
Как считают в разведке, захват этих территорий Украины уже, вероятно, был первоначальной целью вторжения России.
"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов", по крайней мере с середины марта", - отмечают в сообщении.
То есть, как допускает британская разведка, существует реалистичная возможность того, что Лавров своим заявлением проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.
Напомним, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"