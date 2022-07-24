Лавров своим заявлением о расширении географии войны проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях, - британская разведка

"Расширение географии" войны России против Украины, как об этом заявляли в Москве, не происходит. Мелкие наступления оккупантов на Донбассе остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь охватывает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области, из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", – говорится в сообщении.

Как считают в разведке, захват этих территорий Украины уже, вероятно, был первоначальной целью вторжения России.

"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов", по крайней мере с середины марта", - отмечают в сообщении.

То есть, как допускает британская разведка, существует реалистичная возможность того, что Лавров своим заявлением проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

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Напомним, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"