Россияне утром нанесли удары по Николаеву. Под вражеским огнем и населённые пункты области. Есть погибшие, - ОВА

Ежедневно враг наносит удары по Николаевщине. Утром 24 июля зафиксированы очередные обстрелы областного центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Вечером 23 июля, ориентировочно в 18:00, враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Південь", по областному центру было выпущено четыре крылатые ракеты типа "Калибр". Вследствие чего полностью разрушены учебное учереждение, несколько частных усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные сооружения, автомобили, гараж, известно о пяти раненых. Среди них подросток. А также в результате попадания боеприпасов и их обломков на территории города произошли пожары на открытых территориях.

Утром 24 июля, около 4:00, Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. В настоящее время подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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В Николаевском районе 23 июля, с 14:00 до 15:00, фиксировались обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Отмечается, что в результате ударов произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек, лесопосадок. Пострадавших нет.

"Днем 23 июля, ориентировочно с 13:45 и в течение дня, враг наносил удары по селу Шевченково Шевченковской громады. Погибли два человека", - добавляют в ОВА.

В Баштанском районе днем 23 июля, в 14:00, обстрелам подверглась Широковская громада. Зафиксировано шесть попаданий по дому культуры в с. Широкое, пострадавших нет. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.