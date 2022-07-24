На этой неделе РФ пыталась сформировать имидж непобедимой российской армии, - Центр противодействия дезинформации

В течение этой недели российская пропаганда работала на создание имиджа российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Сайты Oops Top, Mail BD, ссылаясь на французское издание Liberation, писали, что "ВСУ нечем противостоять российской армии". Эти слова приписали аналитику В.Турре, который, как показал анализ, в комментарии Liberation заявлял другое: "Украинские военные эффективно используют западное оружие".

Кремлевские медиа, ссылаясь на немецкого военного А.Маиса, написали о "мощности и неисчерпаемости ресурсов России". На самом деле эксперт "выразил удивление наивности, с которой Россия пошла на войну", и предостерег, что РФ еще долго будет оставаться врагом для всего мира.

А лояльный к России экс-полковник армии США Д. Макгрегор на этой неделе уверял, что российская армия готова нанести сокрушительный удар Украине и завершить войну "в течение 30 дней", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что все эти заявления - элемент информационно-психологической операции РФ, направленной на формирование впечатления, что Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя.

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