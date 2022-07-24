Отправку зерна будут осуществлять из трех украинских портов, в АМП приступили к формированию караванов, - Мининфраструктуры

Отправка грузов будет осуществляться из трех украинских портов. В администрации морских портов (АМП) приступили к формированию караванов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства инфраструктуры Украины.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществлять путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.

В администрации морских портов приступили к формированию караванов. Заявки на включение судов следует подавать на электронную почту [email protected].

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