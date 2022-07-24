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Отправку зерна будут осуществлять из трех украинских портов, в АМП приступили к формированию караванов, - Мининфраструктуры

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зерно
Отправка грузов будет осуществляться из трех украинских портов. В администрации морских портов (АМП) приступили к формированию караванов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства инфраструктуры Украины.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществлять путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.

В администрации морских портов приступили к формированию караванов. Заявки на включение судов следует подавать на электронную почту [email protected].

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Не забудьте заранее выстроить караваны в кильватерную линию.
    В следующий раз от орков прилетит не по причалам, а по караванам.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    укажите точное место формирования караванов... ну вы ж полностью доверяете рашке...
  • rejestrowyj bazil
    Сирийцы давно говорили что нельзя передавать в оон и красный крест координаты больниц и лагерей беженцев...
    Вцелом зебилы добились того что хотели- с рашки санкции сняты и она вывозит свое зерно и мин удобрения... И херачит ракетами по украинским портам. Це перемога мудрого нариду
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