Отбит ракетный удар по Хмельнитчине с акватории Черного моря, - Воздушное командование "Захід"

Около 9:00, 24 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Захід".

Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Захід". Слава Украине! Спасибо гражданам, которые дополнительно уведомляют нас об объектах в небе через приложение 'Шось летить", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Хмельнитчине слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО, - ОВА