В Миргородской громаде на Полтавщине сегодня будут проходить учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие
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В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы. В частности, в Миргородской громаде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина в Telegram.
Глава ОВВА призвал жителей сохранять спокойствие.
"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться обучающие стрельбы в Миргородской громаде. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.