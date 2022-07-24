В Миргородской громаде на Полтавщине сегодня будут проходить учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие

В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы. В частности, в Миргородской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина в Telegram.

Глава ОВВА призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться обучающие стрельбы в Миргородской громаде. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

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