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Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после "зернового соглашения"

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В МИД РФ официально признали, что именно Россия вчера нанесла ракетный удар по порту Одессы.

Об этом написала в телеграм-канале спикер МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Если кто-то еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", – цитирует она Зеленского.

Далее спикер МИД РФ подтверждает, что Россия наносила удар по порту Одессы.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры порта Одессы, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - утверждает она.

Отметим, что вчера Минобороны Турции заявляло, что РФ якобы утверждала, что не имеет никакого отношения к обстрелу одесского порта.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после зернового соглашения 01

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    просто реву та стугна як Дніпр широкий

    The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника ООН.

    За його словами, Росія можливо технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов'язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна, і якщо десь поблизу була військова ціль, Росія можливо скористалась цією лазівкою у документі

    оонівські євнухи без яєць і самоповаги
  • Ksenia VB
    Вони ще дійсно спалять наші кораблі із зерном.
    Кацапам вірити не можна.
    Вони не зроблять нічого невигідного для себе. А обдурити наших клованів їм що лавровау вівса дати.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Стадия "Этанимы" пройдена, теперь была стадия "Этамы, но нипазирну".
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