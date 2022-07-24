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Пьяные оккупанты бросили гранату во двор мариупольца, ранены двое гражданских, - Андрющенко

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граната
Местный житель сделал замечание пьяным рашистам, а те бросили в него две гранаты.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме - войска "ДНР") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.

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  • 5 копійок
    Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
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    Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
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    А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
    "Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
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