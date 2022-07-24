Пьяные оккупанты бросили гранату во двор мариупольца, ранены двое гражданских, - Андрющенко
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Местный житель сделал замечание пьяным рашистам, а те бросили в него две гранаты.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме - войска "ДНР") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.