Пьяные оккупанты бросили гранату во двор мариупольца, ранены двое гражданских, - Андрющенко

Местный житель сделал замечание пьяным рашистам, а те бросили в него две гранаты.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме - войска "ДНР") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.

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