Новая марка с трактором, тянущим вражеский танк, выйдет 28 июля, - Укрпочта
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Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже 28 июля 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в госпредприятии.
На новой марке изображен трактор с украинским флагом, тянущий российский танк. Дизайн новой марки выбирали сами украинцы путем голосования в приложении "Дия" и на сайте "Укрпочты".
"Выпуск "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним - тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новых марок с трактором будет 5 млн экземпляров, однако будут действовать ограничения на продажу.