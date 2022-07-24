США не будут указывать Украине, что именно считать победой, - посол Бринк

Соединенные Штаты Америки не будут заставлять Украину уступать территории.

Об этом заявила посол США Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили, и это говорил президент, что мы не собираемся говорить Украине, что именно считать победой, или заставлять Украину уступать территорию или что-то вроде этого. Этого делать мы не собираемся", - подчеркнула дипломат.

По словам Бринк, США хотят видеть, что поддерживают суверенную, независимую, демократическую и преуспевающую Украину.

"Поэтому вся эта поддержка призвана помочь украинским властям достичь этой цели", - добавила посол.

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