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США не будут указывать Украине, что именно считать победой, - посол Бринк

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Соединенные Штаты Америки не будут заставлять Украину уступать территории.

Об этом заявила посол США Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили, и это говорил президент, что мы не собираемся говорить Украине, что именно считать победой, или заставлять Украину уступать территорию или что-то вроде этого. Этого делать мы не собираемся", - подчеркнула дипломат.

По словам Бринк, США хотят видеть, что поддерживают суверенную, независимую, демократическую и преуспевающую Украину.

"Поэтому вся эта поддержка призвана помочь украинским властям достичь этой цели", - добавила посол.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    "Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
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    Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
  • Микола Мазуренко
    Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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