Четверо иностранных военных погибли 18 июля вследствие танковой атаки россиян на Донетчине, - Politico

Граждане США Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни погибли вследствие российской танковой атаки в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Бойцы входили в состав Сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется близ Северского, города на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

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"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко. Это произошло 18 июля в районе села Григоровка.

"Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - сказал Мирошниченко.

Луцишин, американец украинского происхождения, 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в Соединенные Штаты после Второй мировой войны.

Янг (1971 года рождения) – американский военный, который был ранен и ушел в запас. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "присягнул защищать свободный мир".

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Рой Сируа был парамедиком с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.

Патриньяни, 1994 года, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".

Напомним, 22 июля представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев, но не назвал их имена.