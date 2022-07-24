Россия вовлекает гражданских авиаторов в войну против Украины. ГУР МО обнародовало список военных преступников
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская разведка.
"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины. В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения РФ", - говорится в сообщении.
Военная разведка Украины обнародовала список военных преступников – работников предприятия "Государственная авиакомпания "224-й лётный отряд" (место дислокации - аэродром Мигалово) - и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.