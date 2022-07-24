Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ, - Скибицкий

Граждане России отказываются проходить военную службу в армии страны-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если первые месяцы тот же БАРС - "боевой армейский резерв страны", как они называют, - достаточно активно привлекался, и мы знаем, как проходило и проходит формирование этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают: они сразу будут направлены на нашу территорию для ведения боевых действий", - отметил представитель ГУР МО.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий заявил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

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