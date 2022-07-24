Новости

Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ, - Скибицкий

6 02518
рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк
Граждане России отказываются проходить военную службу в армии страны-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если первые месяцы тот же БАРС - "боевой армейский резерв страны", как они называют, - достаточно активно привлекался, и мы знаем, как проходило и проходит формирование этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают: они сразу будут направлены на нашу территорию для ведения боевых действий", - отметил представитель ГУР МО.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий заявил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

Смотрите также: Российский оккупант, потерявший обе руки на войне, омывает медаль, полученную за убийства в Украине. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
    1.за уродину
    2. За скрепы
    3.(и самое главное) за белую ладу
  • Алекс Скела
    Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

    Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
  • акаб акабіч
    ми іщо нічіго ні начіналі
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости