Удар по Одессе показал, что экспортировать зерно через порты будет непросто, - Reuters

Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, если бы ее порты не были заблокированы, но удар России по порту Одессы показал, что это определенно будет не так просто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Украина может заработать $10 млрд, продав 20 млн тонн зерна в силосах и 40 млн тонн нового урожая, считает экономический советник президента Украины Олег Устенко. По его словам, урожай составляет 60 млн тонн, из которых 20 млн - для внутреннего потребления.

"Если бы сейчас разблокировали порты, и мы говорим, что нам нужно перевезти 60 миллионов тонн зерна... то мы бы перевезли 60 миллионов тонн зерна за восемь-девять месяцев", - сказал он.

"Но с учетом того, как они открываются сейчас и что Россия делает в Черном море, вчерашний удар показывает, что так точно не получится", - сказал он.

Российские ракеты попали в Одесский порт через день после того, как Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об открытии черноморских портов и возобновлении экспорта зерна.

Ожидается, что соглашение уменьшит глобальную нехватку продовольствия, вызванную войной.

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По его словам, Украине нужно от 20 до 24 месяцев, чтобы экспортировать эти объемы, если ее порты не будут работать должным образом.