Россия продлила действие "желтого" уровня террористической опасности на границе с Украиной до 8 августа

В Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.

"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели – до 8 августа", – написал он.

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