Рашисты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы снять с себя ответственность за преступление, - ГУР

Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Цель расследования – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара прятались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети.

"Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли, якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", - говорится в сообщении.

Читайте также: Роспропаганда распространяет фейк о "вооруженных украинских беженцах" в Великобритании, - Центр противодействия дезинформации

Украинские разведчики напоминают, что бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны.

"Русскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых - женщины и дети, которые прятались от российских обстрелов. По разным оценкам во время удара там погибло" от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не позволяли спасателям подойти к руинам", - добавляют в ГУР МО.