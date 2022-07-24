Власти Харькова призывают горожан чаще пользоваться метрополитеном: Сейчас это самый безопасный способ передвижения

Российские оккупанты на этой неделе били по гражданской инфраструктуре Харькова, а также по остановкам общественного транспорта.

Об этом в Telegram сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Самое страшное - остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант били утром в среду и четверг. Как раз в то же время, когда многие из вас ехали на работу", - обратился глава города к жителям Харькова.

Терехов напомнил, что вследствие обстрела в среду погибли три человека, еще 3 получили ранения. А в четверг погибли 3 человека, ранения получили 23 жителя.

"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас - выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - сегодня это самый безопасный способ передвижения.

Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться - и вам помогут", - подчеркнул мэр.

Читайте также: Несколько сильных прилетов в районе центра Харькова, - Терехов