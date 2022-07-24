Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129", - источник
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что основу груза составляют тяжелые ударные дроны "Shahed 129". При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.
Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.
Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345.
Следует отметить, что о реальных боевых характеристиках иранских беспилотников практически ничего не известно, поскольку до сих пор они не применялись в условиях полномасштабной войны. Поэтому возможности "Shahed 129" могут отличаться от заявленных.