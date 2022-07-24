Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129", - источник

Партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что основу груза составляют тяжелые ударные дроны "Shahed 129". При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.

Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

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Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345.

Следует отметить, что о реальных боевых характеристиках иранских беспилотников практически ничего не известно, поскольку до сих пор они не применялись в условиях полномасштабной войны. Поэтому возможности "Shahed 129" могут отличаться от заявленных.