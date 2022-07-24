Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк

Санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, уже имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.