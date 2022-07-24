Новости

Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк

6 93044
рф,санкції
Санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, уже имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они (санкции. - Ред.) уже имеют эффект. И санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже оказывают влияние", – считает Бринк.

Читайте также: Орбан заявил о бесперспективности санкций против РФ. В МИД ответили, что если бы это было так, то Кремль не задействовал бы безумные ресурсы для их дискредитации

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    звичайно мають вплив санкції як там Калінінград як там танкері с добривом завернули чи ні?
  • Dmitri 18251fb2
    Ага. Турки развозят аленей по всему миру, как ни в чем не бывало. Китайцы снабжают барахлом, Европа исправно платит за нефть и газ. Зерном торгуют, удобрениями тоже.
  • Виктор Гончарук
    Звісна річ,мають.Турбіну до Північного потіка Канада вже надала їм.Ще Північний 2 відкрити і зовсім погано цапам буде...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости