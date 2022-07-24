По меньшей мере 183 сооружения религиозных общин были разрушены с начала вторжения РФ в Украину

По меньшей мере 183 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени с начала полномасштабной вооруженной агресии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Это церкви, мечети, синагоги, образовательные и административные здания религиозных общин Украины.

Среди поврежденных в результате атаки врага сооружений 5 - мусульманские, 5 - иудейские, остальные 173 христианские.

22 принадлежат протестантским общинам, 19 – Православной церкви Украины, три – Римско-католической церкви (РКЦ) и две – Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Наибольшее количество разрушенных религиозных построек в Донецкой (45) и Луганской (40) областях. После них – Киевская (34) и Харьковская (25) области.

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Почти три четверти (73% ) объектов - 127 из 173 поврежденных христианских сооружений, полностью или частично разрушенных в результате нападения России, принадлежат УПЦ. В соответствии с Уставом об управлении УПЦ, действовавшим до 27 мая 2022г, УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ), в то же время имея значительную степень автономии. В результате жестокого российского нападения на Украину и его поддержку руководством РПЦ, в частности лично патриархом Кириллом, УПЦ дистанцировалась от РПЦ согласно решению Собора УПЦ 27 мая.

Согласно новому уставу, предстоятель УПЦ больше не является членом Синода РПЦ, УПЦ не руководствуется решениями Архиерейского собора РПЦ, а избранный предстоятель УПЦ не должен получать благословения патриарха РПЦ, чтобы начать свое служение во главе УПЦ. Как реакция на это решение УПЦ, РПЦ аннексировала приходы УПЦ в Крыму, а также ряд других на временно оккупированных территориях.

В то же время по состоянию на сегодняшний день УПЦ продолжает признавать свою связь с Вселенским православием через РПЦ. Сохраняя такую связь, УПЦ не осуществляет никакой формальной координации своей международной деятельности с РПЦ и отрицает какие-либо связи подчинения РПЦ. Несмотря на то, что УПЦ официально проинформировала Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести об изменении Устава, по состоянию на 23.07.2022 г. новый Устав об управлении УПЦ и разъяснение УПЦ относительно него не обнародованы на официальном сайте УПЦ.