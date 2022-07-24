Польский доброволец Томаш Валентек погиб на Донбассе

Военнослужащий Интернационального легиона Томаш Валентек был спортсменом смешанных боевых искусств (MMA).

Именно на странице организации смешанных боевых искусств MMA Polska и сообщили о его гибели, информирует Цензор.НЕТ.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром", - говорится в сообщении.

Гражданин Польши Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб несколько дней назад на Донбассе.

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О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эта информация пока не подтверждена, передает Польское радио.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. По всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.