Уничтожена вражеская батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на оккупированной территории, - ОК "Південь"

Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга сложная, динамичная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий преимущественно в тактике контрбатарейного противостояния, держась за рубежом обороны. Признаков создания ударных группировок не выявлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, ночью в который раз атакован Николаев. Ракетный удар 7 модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. Остальная информация уточняется.

"В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при этом оккупационные войска продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Пока известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских постройках, в учреждениях культуры и образования.

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"В Черном море более 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота маневрируют вдоль побережья Крыма от г. Тарханкут до Анапы. 2 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения держат наготове 20 ракет типа "Калибр". Так что вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой.

Умеренный шторм на море, способствующий дрейфу мин и переориентация ракетных атак врага, в частности, на побережье – дополнительные факторы, напоминающие о необходимости соблюдения мер безопасности, воздержания от посещения пляжных зон, правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Сохраняйте уравновешенность и спокойствие, доверяйте только достоверным источникам информации и силам обороны. Будьте внимательны и сознательны", - отмечают в ОК "Південь".