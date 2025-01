ООН не сообщала, что обстрел порта Одессы Россией не является техническим нарушением "зернового соглашения", только заявление Гутерриша отражает позицию организации, - МИД

В Организации Объединенных Наций опровергли комментарий неназванного источника для издания The New York Times об обстреле Одесского порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Вчера The New York Times опубликовала провокационную новость, украинские СМИ ее перепечатали. Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых. Мы сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями. Сегодня мы получили уверения, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", - сообщил спикер.

Он отметил, что из-за таких "неназванных источников" был запущен "провокативный нарратив".

"Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил Николенко.

Накануне в сети активно распространялся комментарий "неназванного должностного лица ООН" изданию The New York Times, отмечает Радио Свобода. Он якобы сказал, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, "возможно, технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию экспорта зерна из Украины по морскому пути. Звучал тезис о том, что РФ вроде бы не обязывалась воздерживаться от ударов по частям украинских портов, которые напрямую не задействованы для экспорта зерна.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.