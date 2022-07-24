США тесно сотрудничают с партнерами, чтобы обеспечить Украину всем, что поможет победить, – посол Бринк

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы украинские военные получали на передовой то, что им нужно для отражения агрессии России.

Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что мы очень тесно сотрудничаем по часам, даже по минутам с Украиной и министром обороны, с руководителем Вооруженных сил, моими коллегами в Вашингтоне и также в Европе. Таким образом, мы тесно сотрудничаем, чтобы не только обеспечить всем, что сможет помочь Украине победить в этой борьбе, но и активизировать международное сообщество... На каждом этапе в теснейшей координации с нашими украинскими партнерами мы делаем все возможное, чтобы дать украинским воинам на передовой то, что им нужно, как только им это будет нужно", - сказала Бринк.

На вопрос о возможности предоставления Украине современных истребителей посол США сказала: "Сейчас я не могу ничего объявить".

"Но могу сказать, что каждый поступающий к нам запрос мы тщательно изучаем. В тесной координации с украинскими военными и гражданскими лидерами мы предоставляем все, что можем, и побуждаем наших партнеров и союзников поступать так же", - добавила она.

Читайте также: Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк