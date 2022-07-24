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Оккупанты начали "готовить" новые цели для HIMARS на Херсонщине, - Хлань

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Войска РФ в Херсонской области понимают, что наступил переломный момент.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения - это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях", - подчеркнул Хлань.

По его словам, оккупанты понимают, что перелом наступил, поэтому начинают готовиться к проведению "референдума", а также "избиркомы" на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", - объяснил Хлань.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
  • Алекс Скела
    "Не тратьте, куме, сили -
    Спускайтеся на дно!"

    (І. Франко)
  • Марина Кравець
    о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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