Оккупанты начали "готовить" новые цели для HIMARS на Херсонщине, - Хлань

Войска РФ в Херсонской области понимают, что наступил переломный момент.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения - это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях", - подчеркнул Хлань.

По его словам, оккупанты понимают, что перелом наступил, поэтому начинают готовиться к проведению "референдума", а также "избиркомы" на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", - объяснил Хлань.

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