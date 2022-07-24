Командир 28-й ОМБр ВСУ Виталий Гуляев погиб в Николаевской области. ФОТО

На войне с российскими оккупантами погиб командир 28 ОМБр ВСУ полковник Виталий Гуляев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил секретарь СНБО (2014-2019 г.), а ныне военный ВСУ Александр Турчинов.

"Командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев 23 июля 2022 года отдал свою жизнь, защищая Украину. Он был настоящим украинским офицером-рыцарем, мужественным, решительным и в то же время добрым, веселым, необычайно светлым человеком. для своих солдат и ужасом для врагов", – сообщил Турчинов.

"Комбриг избрал свой путь - путь защитника страны. С 2014 года на фронте. В 2022-м его одесская 28-я бригада остановила продвижение российских войск на юге и, отбросив их, шаг за шагом начала очищать от плохих Николаевщину и Херсонщину", - отметил Турчинов.

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Александр Турчинов рассказал о своем отношении к комбригу 28 ОМБр: "В начале апреля, после победы под Киевом и освобождения Киевской области, нас перебросили сюда, на юг, где я и познакомился с Гуляевым. Четыре месяца мы воевали рядом. Но эти месяцы равны всей жизни. И когда из твоей жизни уходит в вечность такой человек – это больно. Это чувствуют все, кто воевал вместе с ним.

Я знаю, что жизнь героев бесконечна, и Виталий Гуляев вместе с другими погибшими защитниками Украины уже в составе Небесного воинства, где нет измены, грязи и интриг, где есть вечный Свет и безграничная Любовь.

Враг получит вполне за наших собратьев, за нашу родную землю. Это наша ответственность и наш путь!"

В Одессе и Николаеве, которые защищал Комбриг, остается еще много улиц с рудиментарными совковыми советско-рашистскими названиями. Очень прошу одесских и николаевских депутатов, чтобы в ваших городах были улицы полковника Гуляева.