Вместо "Московского" будет "Киевское": немецкая сеть супермаркетов переименовала мороженое из-за войны в Украине

Немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала "Московское" мороженое (Moscauer Art) в "Киевское" (Kiewer Art), выражая поддержку Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на пресс-службу Edeka, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", — заявили в компании.

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В то же время там добавили, что название "Kiewer Art" временное, хотя к "московскому" варианту тоже возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться "Ice Snack Sandwich".