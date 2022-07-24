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Вместо "Московского" будет "Киевское": немецкая сеть супермаркетов переименовала мороженое из-за войны в Украине

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морозиво
Немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала "Московское" мороженое (Moscauer Art) в "Киевское" (Kiewer Art), выражая поддержку Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на пресс-службу Edeka, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", — заявили в компании.

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В то же время там добавили, что название "Kiewer Art" временное, хотя к "московскому" варианту тоже возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться "Ice Snack Sandwich".

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Москву теж скоро перейменують.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    на Мухасранськ притому назавжди...
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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