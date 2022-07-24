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Десантники уничтожили российский штурмовик Су-25

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су-25
Воины ВСУ из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады поразили вражеский самолет Су-25 "Грач".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило командование Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечают: "Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25.

Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".

Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла"".

Смотрите: Сечеславские десантники уничтожили российский танк. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Нєхай шшастіть. Слава ЗСУ! Слава Україні!
  • Urs
    просто теперь в кустах стоят вот такие рояли
  • Urs
    Такі зенітні комплекси "бачать" рашистські штурмовики на дистанції до 18 кілометрів.
    Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї РЛС на цьому ЗРК нема, то британський Stormer HVM по суті "невидимий" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках та вертольотах.

    Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км. Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.
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