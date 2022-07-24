Десантники уничтожили российский штурмовик Су-25
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Воины ВСУ из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады поразили вражеский самолет Су-25 "Грач".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
В сообщении отмечают: "Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25.
Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".
Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла"".