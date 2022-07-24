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Кулеба о политике США относительно поставки оружия: Как в игре, но в жизни вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил с компьютерной игрой политику США по поставке более современного вооружения Украине только после того, как Штаты увидят результат использования существующего арсенала на поле боя.

Об этом Кулеба сказал в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В публикации говорится, что американцы заявили, что хотят посмотреть, как украинцы используют и внедряют в свой арсенал те или иные средства, прежде чем отправлять более современное вооружение, даже если возможные задержки будут стоить жизни.

Кулеба сравнил этот процесс принятия решений с компьютерной игрой.

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"Вы должны разблокировать следующий уровень, но прежде чем вы это сделаете, обычно умираете несколько раз. Проблема с реальной жизнью состоит в том, что вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень", – сказал глава МИД.

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Топ комментарии

  • Oleh Stavynoha
    Шкода що долбойобів вибрали до влади...оце дійсно шкода !
  • vitaliymkua
    Західні партнери більше не нагнітають з метою дискредитації великого будівництва?
  • Михаил Филоненко 495c73a6
    Це і є основа американської політики взагалі. Підсилювати те, що країна здатна робити, а не пробувати перероблювати країну наново. Дуже дорого їм коштували ці спроби в Афгані та в Іраку.

    Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
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