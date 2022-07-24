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В одной из областей у местных жителей изъяли два трофейных танка, - Енин

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єнін
В одной из северных областей Украины у местных жителей изъяли два российских трофейных танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью для "Телеграф".

По его словам, вопрос контроля над обращением оружия требует особого подхода, в том числе и со стороны военных.

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным силам", - отметил Енин.

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Топ комментарии

  • Muron
    а чим орати будуть тепер селяни?
  • Claudia Smith
    Дураки. Мало того, що ніякої зброї не видали людям, так і трофеї "вилучаєте".
  • Бруно Адольфович
    Коли вже поженуть цю зграю мусорську? Воно вилучило у громадян танк. Краще повідомь скільки мусорви стали зрадниками))))
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