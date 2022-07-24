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"Имеем едва ли не впервые 100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

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ракета
Утром 24 июля противовоздушная оборона Украины сбила все четыре выпущенные крылатые ракеты по Хмельнитчине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня (24 июля. – Ред.) наша ПВО сработала на "отлично", имеем чуть ли не впервые 100% результат.

Утром была ракетная атака из акватории Черного моря – четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области.

Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – есть четыре сбитые крылатые ракеты", - рассказал он.

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По словам Игната, в течение суток украинская ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
  • Тонка червона лінія
    Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
    Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
  • Welt Schmerz
    Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
    Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
    Слава ППО!
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