"Имеем едва ли не впервые 100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

Утром 24 июля противовоздушная оборона Украины сбила все четыре выпущенные крылатые ракеты по Хмельнитчине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня (24 июля. – Ред.) наша ПВО сработала на "отлично", имеем чуть ли не впервые 100% результат.

Утром была ракетная атака из акватории Черного моря – четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области.

Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – есть четыре сбитые крылатые ракеты", - рассказал он.

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По словам Игната, в течение суток украинская ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.